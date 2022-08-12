Португалия и Испания обещают быстро создать систему газотранспортных связок с остальной частью Европы

Португалия готова оказать содействие другим странам ЕС в создании газотранспортной сети для того, чтобы потребителям, испытывающим нехватку энергоресурсов, стали доступны мощности СПГ-терминала в городе Синише на берегу Атлантического океана.
"Германия на 100% может рассчитывать на приверженность Португалии делу создания газотранспортной системы", - написал в твиттере глава португальского правительства Антониу Кошта.
В свою очередь The Financial Times в пятницу процитировала слова испанского министра энергетики Тересы Риберы, которая сообщила, что строительство участка газотранспортной связки между Испанией и Францией завершится менее чем через год.
Пока же, по словам Кошты, Синиш мог бы стать логистическим хабом для СПГ-танкеров, прибывающих в Европу.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что обсудил ситуацию со строительством газотранспортной связки с представителями руководства Испании, Португалии и Франции, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен отмечала, что "для того, чтобы использовать весь потенциал Португалии и Испании, необходимо развивать газотранспортные связки между Иберийским полуостровом и остальной частью Европы, сейчас их недостаточно".
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