Пекин и Сеул не хотят, чтобы американские комплексы ПРО THAAD в Южной Корее мешали отношениям двух стран - МИД Китая

Главы МИД КНР и Южной Кореи Ван И и Пак Чин на переговорах во вторник согласились, что размещенные на южнокорейской территории комплексы ПРО THAAD американского производства не должны стать препятствием в отношениях двух стран, сообщает South China Mornings Post (SCMP).

"Ван И накануне сказал журналистам, что у него и Пак Чина состоялся всесторонний и глубокий обмен мнениями по поводу размещения американских комплексов THAAD в Южной Корее", - цитирует SCMP заявление МИД КНР.

"Обе стороны согласились, что им следует придавать значение взаимным законным поводам для беспокойства в сфере безопасности и что им надо как следует заняться этим вопросом с целью не позволить ему превратиться в помеху двусторонним отношениям", - отметили в министерстве.

Отношения между КНР и Южной Кореей осложнились после того, как Сеул в 2017 году разместил на своей территории американские системы противоракетной обороны THAAD. В Пекине решительно выступили против этого шага, который, по мнению Китая, нарушил стратегический баланс сил в регионе.

Занимавший в то время пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин в 2017 году в обмен на отмену неофициальных китайских ограничительных мер принял три обязательства: отказ от размещения дополнительных систем THAAD в Южной Корее, отказ присоединиться к региональной системе ПРО США и от вступления в военный альянс с США и Японией.

Однако новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль еще во время предвыборной кампании обещал развернуть дополнительные комплексы THAAD в Южной Корее. Глава МИД Южной Кореи в свою очередь заявлял в парламенте, что позиция прежнего южнокорейского правительства по THAAD не являлась обязательством Южной Кореи или официальным соглашением Сеула и Пекина.

Накануне глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявлял, что Сеул не изменит политику в отношении THAAD из-за реакции Пекина. Министр подчеркивал, что размещенные в Южной Кореи батареи THAAD не играют роли в системе обороны США, а защищают лишь Корейский полуостров.

SCMP отмечает, что Пекин и Сеул обсуждают тему THAAD на фоне того, как КНР и США активизировали работу над консолидацией своих дипломатических альянсов.