Пекин и Сеул не хотят, чтобы американские комплексы ПРО THAAD в Южной Корее мешали отношениям двух стран - МИД Китая

Главы МИД КНР и Южной Кореи Ван И и Пак Чин на переговорах во вторник согласились, что размещенные на южнокорейской территории комплексы ПРО THAAD американского производства не должны стать препятствием в отношениях двух стран, сообщает South China Mornings Post (SCMP).
"Ван И накануне сказал журналистам, что у него и Пак Чина состоялся всесторонний и глубокий обмен мнениями по поводу размещения американских комплексов THAAD в Южной Корее", - цитирует SCMP заявление МИД КНР.
"Обе стороны согласились, что им следует придавать значение взаимным законным поводам для беспокойства в сфере безопасности и что им надо как следует заняться этим вопросом с целью не позволить ему превратиться в помеху двусторонним отношениям", - отметили в министерстве.
Отношения между КНР и Южной Кореей осложнились после того, как Сеул в 2017 году разместил на своей территории американские системы противоракетной обороны THAAD. В Пекине решительно выступили против этого шага, который, по мнению Китая, нарушил стратегический баланс сил в регионе.
Занимавший в то время пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин в 2017 году в обмен на отмену неофициальных китайских ограничительных мер принял три обязательства: отказ от размещения дополнительных систем THAAD в Южной Корее, отказ присоединиться к региональной системе ПРО США и от вступления в военный альянс с США и Японией.
Однако новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль еще во время предвыборной кампании обещал развернуть дополнительные комплексы THAAD в Южной Корее. Глава МИД Южной Кореи в свою очередь заявлял в парламенте, что позиция прежнего южнокорейского правительства по THAAD не являлась обязательством Южной Кореи или официальным соглашением Сеула и Пекина.
Накануне глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявлял, что Сеул не изменит политику в отношении THAAD из-за реакции Пекина. Министр подчеркивал, что размещенные в Южной Кореи батареи THAAD не играют роли в системе обороны США, а защищают лишь Корейский полуостров.
SCMP отмечает, что Пекин и Сеул обсуждают тему THAAD на фоне того, как КНР и США активизировали работу над консолидацией своих дипломатических альянсов.
Баку не хочет новой войны, но будет жестко пресекать новые провокации Еревана в Карабахе - Алиев
В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны
ВС Азербайджана сооружают новые позиции на горе Буздух и других господствующих высотах
Азербайджан не испытывает проблем с нехваткой пшеницы, продолжит закупки удобрений и зерна из РФ в желаемых количествах - Алиев
Украина привлечет у Канады кредит на $350 млн на закупку газа Нафтогазом
Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,1%
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa" в Исмаиллы
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ