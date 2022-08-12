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Дальнее зарубежье 12.08.2022 15:13

Пожарные расчеты и специализированные самолеты тушат природный пожар близ хорватского города Дубровника

Два самолета-амфибии и несколько пожарных расчетов задействованы на тушении природного пожара, который уже третий день горит в районе города Дубровника в Хорватии.

"Для тушения природного пожара в районе Слано-Майкови в Дубровницко-Неретвинском районе привлечены самолеты-амфибии CL-415 и АТ-802", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу министерством обороны Хорватии.

Местная пресса в свою очередь отмечает, что минувшей ночью очаг возгорания расширился и начал представлять угрозу населенным пунктам.

Пожар возник от удара молнии.

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