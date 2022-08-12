SOCAR сократила в январе-июле производство автобензина на 6,4%, дизеля - на 26,2%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 11,6% -до 2 млрд 167,3 млн манатов (порядка $1,274 млрд по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в указанный период производство авиакеросина составило 309,2 тыс. т (рост на 6,1%), топочного мазута - 66,4 тыс. т (рост в 2,6 раза), нефтяного битума - 228,2 тыс. т (рост на 15,8%).
Производство автомобильного бензина составило 646,2 тыс. т (спад на 6,4%), прямогонного бензина (нафты) - 169,1 тыс. т (спад на 31,6%), дизельного топлива - 1 млн 76,7 тыс. т (спад на 26,2%), смазочных масел - 21,7 тыс. т (спад на 37,8%), нефтяного кокса -97,2 тыс. т (спад на 36,8%).
Спад в производстве нефтепродуктов в январе-июле 2022 года связан с плановыми ремонтными работами, которые проводились на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR) с 4 апреля по 27 мая.
По состоянию на 1 августа 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина -31,7 тыс. т, нафты -3,9 тыс. т, авиакеросина - 14,7 тыс. т, дизтоплива -42 тыс. т, топочного мазута - 10,9 тыс. т, смазочных масел - 2,9 тыс. т, нефтяного битума - 17,5 тыс. т, нефтяного кокса - 29,5 тыс. т.
Н.Аббасова
Баку не хочет новой войны, но будет жестко пресекать новые провокации Еревана в Карабахе - Алиев
В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны
ВС Азербайджана сооружают новые позиции на горе Буздух и других господствующих высотах
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa" в Исмаиллы
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
Власти объявили о наступлении засухи в ряде районов Англии
ФРГ приостанавливает военную миссию в Мали из-за проблем с властями этой страны
Пекин и Сеул не хотят, чтобы американские комплексы ПРО THAAD в Южной Корее мешали отношениям двух стран - МИД Китая
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ