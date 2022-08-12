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ТЭК 12.08.2022 14:58

SOCAR сократила в январе-июле производство автобензина на 6,4%, дизеля - на 26,2%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 11,6% -до 2 млрд 167,3 млн манатов (порядка $1,274 млрд по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство авиакеросина составило 309,2 тыс. т (рост на 6,1%), топочного мазута - 66,4 тыс. т (рост в 2,6 раза), нефтяного битума - 228,2 тыс. т (рост на 15,8%).

Производство автомобильного бензина составило 646,2 тыс. т (спад на 6,4%), прямогонного бензина (нафты) - 169,1 тыс. т (спад на 31,6%), дизельного топлива - 1 млн 76,7 тыс. т (спад на 26,2%), смазочных масел - 21,7 тыс. т (спад на 37,8%), нефтяного кокса -97,2 тыс. т (спад на 36,8%).

Спад в производстве нефтепродуктов в январе-июле 2022 года связан с плановыми ремонтными работами, которые проводились на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR) с 4 апреля по 27 мая.

По состоянию на 1 августа 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина -31,7 тыс. т, нафты -3,9 тыс. т, авиакеросина - 14,7 тыс. т, дизтоплива -42 тыс. т, топочного мазута - 10,9 тыс. т, смазочных масел - 2,9 тыс. т, нефтяного битума - 17,5 тыс. т, нефтяного кокса - 29,5 тыс. т.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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