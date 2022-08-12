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Дальнее зарубежье 12.08.2022 17:30

ФРГ приостанавливает военную миссию в Мали из-за проблем с властями этой страны

Минобороны ФРГ вынуждено приостановить многие операции в рамках миссии бундесвера в Мали в связи со сложностями с властями страны, сообщает в пятницу Der Spiegel со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

"Бундесвер в частности, прекращает все разведывательные операции для ООН и теперь занимается безопасностью только своего персонала. Однако пока что войска выводить не должны", - отмечает издание.

Однако, по данным Der Spiegel, у Берлина есть планы пере6росить военный персонал из Мали в Нигер.

Ранее стало известно, что в пятницу малийские власти не разрешили прилет в страну самолета миссии ООН MINUSMA, в результате чего ротация военных бундесвера оказалась невозможна.

До этого в начале недели в Мали побывал представитель МИД ФРГ Кристиан Бук для обсуждения этого вопроса. Издание отмечает, что малийская сторона тогда заявила о скором возобновлении ротации военных.

В четверг подобные заверения получила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе телефонного разговора со своим малийским коллегой Садио Камарой. Однако в пятницу власти Мали вновь отказали принять авиарейс из ФРГ.

Обострение ситуации вокруг Мали продолжилось с переворота в 2020 году, после которого страны Западной Африки закрыли границы, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции против страны, которые поддержали США и Франция.

В феврале Елисейский дворец сообщил, что Франция, ряд других европейских стран и Канада приняли решение начать вывод своих военных из Мали. 2 мая власти в Бамако сообщили об одностороннем решении малийского правительства денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны, связывающий Францию и Мали, а также соглашение, регулирующее статус французских сил и сил европейских партнеров, участвующих в оперативной группе "Такуба".

Также в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что ЕС приостановит военную подготовку армии в Мали и доставку в страну военной техники.

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