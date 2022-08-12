Нефть дешевеет, но может показать максимальный недельный рост за 4 месяца

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще готовятся продемонстрировать самый существенный недельный рост за несколько месяцев.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 в пятницу составляет $98,22 за баррель, что на $1,38 (1,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,79 за баррель, что на $1,55 (1,64%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
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