Нефть дешевеет, но может показать максимальный недельный рост за 4 месяца

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще готовятся продемонстрировать самый существенный недельный рост за несколько месяцев.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 в пятницу составляет $98,22 за баррель, что на $1,38 (1,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,79 за баррель, что на $1,55 (1,64%) меньше итогового значения предыдущей сессии.