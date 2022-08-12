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АПК 12.08.2022 16:41

Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,1%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-июле 2022 года составил 6 млрд 391 млн манатов, что на 3,1% выше показателя 7 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Номинальный объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 911,5 млн манатов, растениеводстве - 3 млрд 479,5 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,7%, растениеводства - 3,4%.

За 7 месяцев в республике произведено 317,1 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 1 млн 284,4 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 1 млрд 165,1 млн яиц (рост на 4%), 14,8 тыс. тонн шерсти (спад на 1,7%), 339,2 тонн тутового шелкопряда (спад на 31%).

По данным Госкомстата, под урожай зерновых и зернобобовых засеяно 985,7 тыс. га, технических культур - 125,3 тыс. га, картофеля, овощи и бахчевые культуры - 140,3 тыс. га, кормовых культур - 372,6 тыс. га.

55,5% всех посевных площадей зерновых и зернобобовых культур приходится на долю пшеницы - 547,2 тыс. га, ячмень - 386,3 тыс. га, кукурузу - 30,5 тыс. га, бобовые - 11,8 тыс. га, прочие зерновые культуры - 9,9 тыс. га.

В стране в настоящее время продолжается сбор урожая.

В январе-июле сельскохозяйственные субъекты собрали 2 млн 831 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (не включая кукурузу) (спад на 7,3%), 677 тыс. тонн картофеля (рост на 4,1%), 1 млн 194,4 тыс. тонн овощей (рост на 0,9%), 388,7 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 1,8 %), 308,9 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 5,7%), 7,8 тыс. тонн винограда (рост на 0,7%), 621,3 тонн листьев зеленого чая (спад на 21,9%), 2,9 тыс. тонн подсолнечника (рост на 0,1%) и 1,7 тыс. тонн табака (спад на 36,3%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2021 году увеличилось на 3,4%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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