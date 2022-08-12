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Бизнес и законодательство 12.08.2022 21:02

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился в январе-июне на 5%, до $12,6 млрд

В январе-июне 2022г. товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $12 млрд 571,8 млн, что в номинальном выражении больше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

По данным бюро, в январе-июне 2022г. экспорт товаров составил $3 млрд 733,9 млн (меньше на 0,2%), импорт - $8 млрд 837,9 млн (на 7,3% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,6%, далее следуют Киргизия - 3,9%, Белоруссия - 3,4% и Армения - 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) который увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 62,8%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по семенам подсолнечника, дробленым или недробленым - рост в 12,4 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 61,1%).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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