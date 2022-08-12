Азербайджан не испытывает проблем с нехваткой пшеницы, продолжит закупки удобрений и зерна из РФ в желаемых количествах - Алиев

В Азербайджане не наблюдается проблем с нехваткой пшеницы и зерна, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Известно, что в результате российско-украинской войны многие страны физически не могут обеспечить собственное население пшеницей и зерном. Так как основными экспортерами зерна являются Россия и Украина, сейчас война, безусловно, создала большие препятствия в этом вопросе. Однако в Азербайджане в этой области нет проблем", - сказал Алиев в пятницу в интервью Азербайджанскому телевидению (AzTV).

Президент отметил, что Азербайджан традиционно импортирует зерно и удобрения из России.

"В результате договоренностей, достигнутых с нашими российскими партнерами, в Азербайджан поставляется и будет поставляться и удобрений и зерна столько, сколько мы хотим", - отметил Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан со своей стороны также является производителем и экспортером карбамидных удобрений, но другие виды удобрений импортирует.

"Все эти факторы реальность...Мы ведем и будем вести практическую работу, чтобы полностью застраховаться от всех проблем. Уверен, что в ближайшие годы сможем в значительной степени повысить урожайность за счет ирригационных проектов, надлежащих агротехнических и других мероприятий и субсидий, чтобы получить больше урожая на посевных площадях", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Х.Насирзаде