Баку не хочет новой войны, но будет жестко пресекать новые провокации Еревана в Карабахе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван воздержаться от новых провокаций в Карабахе, пообещав в противном случае проведение новой операции, аналогичной "Возмездию".

"Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой был убит один из наших солдат...Однако все увидели и должны видеть, что кровь нашего шехида не осталась на земле. Мы незамедлительно провели операцию "Возмездие", отомстили и жестко наказали противника", - сказал Алиев в пятницу в интервью азербайджанскому государственному телеканалу "AzTV".

Алиев подчеркнул, что операция "Возмездие", продлившаяся несколько часов, была карательной мерой для армянской стороны и "они не должны об этом забывать".

"Если подобная провокация повторится, ответ будет таким же. Никто не может помешать нам, никто не может остановить нас", - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан может провести любую операцию на своей земле в любое время.

"Просто тот факт, что операция "Возмездие" была очень эффективной, но кратковременной, показывает, что наши силы на месте, но в то же время, мы не хотим новой войны. Потому что Вторая карабахская война показала нашу мощь и мы добились желаемого военными, а затем и военно-политическими путями. Мы осуществим другие наши мечты, и осуществим их, когда придет время...Мы неоднократно предупреждали Армению не играть с огнем, вести себя хорошо, принять новые реалии и не прибегать к военным провокациям", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде