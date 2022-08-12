Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 94.34 +2.41 Brent 99.60 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.08.2022 19:55

Алиев: «У армян Карабаха не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, не будет никакого статуса.

"Армяне, проживающие в Карабахе, должны сделать правильный шаг. Они должны понимать, что их будущее зависит только от их интеграции в азербайджанское общество. Иначе никак. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана как с экономической, географической и транспортной, так и исторической точек зрения, а также с точки зрения международного права", - сказал Алиев в пятницу в интервью азербайджанскому государственному телеканалу "AzTV".

Глава государства отметил, что у армян Карабаха не будет никаких особых привилегий.

"Если кто-то в Карабахе, то ли ради популизма, то ли от страха, говорит о каком-либо "статусе" или "независимости", следует знать, что эти люди - главные враги армянского народа. У проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-либо особых привилегий. Они будут такими же гражданами Азербайджана. Их права будут защищаться так же, как и права азербайджанских граждан, народов, проживающих на территории Азербайджана. Это единственный путь", - подчеркнул Алиев.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПРАВА


Похожие новости


Алиев заявил о планах довести уровень самообеспечения Азербайджана пшеницей до 80% Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле Азербайджан ждет маршрут Зангезурского коридора в ближайшие недели - Алиев Алиев заявил Блинкену, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на Армении Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Словакией Алиев в разговоре с Макроном указал на необходимость вывода армянских НВФ из Карабаха

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az