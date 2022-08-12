Алиев: «У армян Карабаха не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, не будет никакого статуса.
"Армяне, проживающие в Карабахе, должны сделать правильный шаг. Они должны понимать, что их будущее зависит только от их интеграции в азербайджанское общество. Иначе никак. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана как с экономической, географической и транспортной, так и исторической точек зрения, а также с точки зрения международного права", - сказал Алиев в пятницу в интервью азербайджанскому государственному телеканалу "AzTV".
Глава государства отметил, что у армян Карабаха не будет никаких особых привилегий.
"Если кто-то в Карабахе, то ли ради популизма, то ли от страха, говорит о каком-либо "статусе" или "независимости", следует знать, что эти люди - главные враги армянского народа. У проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-либо особых привилегий. Они будут такими же гражданами Азербайджана. Их права будут защищаться так же, как и права азербайджанских граждан, народов, проживающих на территории Азербайджана. Это единственный путь", - подчеркнул Алиев.
Э.Шафиев
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