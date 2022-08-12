Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что маршрут новой автомагистрали в обход Лачина был согласован Азербайджаном с Минобороны РФ.
"В заявлении от 10 ноября 2020 года открыто говорится о строительстве новой дороги, планирование и утверждение которой должно быть обеспечено в течение трех лет. Мы построили эту дорогу, протяженностью 32 км, всего за год. В предшествующий период, сразу после Второй Карабахской войны, мы начали переговоры с российской стороной о маршруте этой дороги. Было несколько маршрутов, и в итоге был выбран именно этот. Минобороны России согласовало и утвердило с нами этот маршрут на самом высоком уровне", - сказал Алиев в пятницу в интервью азербайджанскому государственному телеканалу "AzTV".
Глава государства подчеркнул, что у российской стороны имеются все документы и договоренности о строительстве вышеупомянутой дороги.
"Если кто-то хочет обвинить нас в незаконности наших действий, или же в совершении какого-либо шага в одностороннем порядке, то это совершенно не так. Мы можем доказать это на любом уровне. Можно отправить запрос в официальные органы России, у них на руках все документы и договоренности по поводу строительства данной дороги. Этот маршрут был согласован. Конечно, мы не обязаны были согласовывать его с Арменией, Армения не имеет к этому никакого отношений", - подчеркнул он.
Алиев также отметил, что Азербайджан по просьбе проживающих в Лачине армян дал им срок до конца августа для того, чтобы покинуть город и села.
"Армяне, проживающие на территории временного размещения российского миротворческого контингента (на территории Азербайджана) попросили у нас (дать им время до конца августа, чтобы покинуть Лачин, Забух и Сус - ИФ). Мы согласились. Когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, то через Россию передали Армении предложение начать строить дорогу на армянской территории. Протяженность этого отрезка всего 8-9 км. Они (армяне - ИФ) отказались, сказав, что сделают это (построят дорогу - ИФ) сами. И когда они приступили (к строительству - ИФ)?! Даже нельзя сказать, что они начали, так как они еще только работают над технико-экономическим обоснованием. К тому времени мы уже известили российскую сторону о том, что 5 августа завершаем строительство дороги и просим перевести посты РМК со старой дороги на новую", - сказал Алиев.
По его словам, армянская сторона в очередной раз попыталась прибегнуть к манипуляциям.
"Видимо, и армянская сторона ознакомилась с содержанием письма, так как спустя день Армения заявила, что хочет начать работать над экономическим обоснованием дороги и завершить строительство до конца 2023 года. То есть это фактически манипуляция. Это совершенно легкомысленный и неуместный шаг. Мы сказали, если это так, то 5 августа мы зайдем в Лачинский коридор, выставим посты и посмотрим, что они предпримут. После этого все перевернулось с ног на голову, и армяне, проживающие в Карабахе, несколько раз просили у нас дать им время до конца августа. Мы согласились на это. Потому что неважно, будет ли это 5 августа, 25 августа или 1 сентября. В то же время армяне, проживающие в Карабахе, обратились к нам с просьбой построить 4-километровую грунтовую дорогу до армянской границы. Мы согласились и на это", - отметил Алиев.
Он подчеркнул, что армяне, незаконно заселенные в город Лачин, а также села Забух и Сус Лачинского района, должны быть выселены оттуда.
"Но, конечно же, из города Лачина, сел Забух и Сус должны быть выселены незаконно заселенные туда люди. Это естественно. Их пребывание там является, по сути, военным преступлением. Потому что это противоречит женевским правилам конвенции. Страна-оккупант не может осуществлять незаконное заселение оккупированных земель. Это военное преступление. Может быть, живущие там армяне, приехавшие из Сирии и Ливана, этого не знают, но это хорошо известно армянскому руководству. Оттуда (из этих сел - ИФ) поступают некоторые новости, некоторые говорят, что не уйдут. Они военные преступники. Пусть не испытывают наше терпение, уходят по собственной воле. Куда они уходят, нас не интересует", - сказал глава государства.
Э.Шафиев
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