Пожар на судне «Балтийский исследователь» локализован

Возгорание на инженерном судне "Балтийский исследователь" локализовано, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы управления МЧС по Калининградской области РФ Алесей Баранов.
"Огонь, возникший на борту судна, ошвартованном в городе Светлый в акватории Калининградского морского канала, локализован. Площадь горения составила 12 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших в экипаже нет", - сказал Баранов.
Судно "Балтийский исследователь" - многофункциональное инженерное судно (судовладелец ФГБУ "Морская спасательная служба") было построено в 2013 году в Индонезии. Оно предназначено для проведения исследовательских и инспекционных работ на морском континентальном шельфе и глубоководных районах акватории морей и океанов. Оснащено системой динамического позиционирования, комплексом тяжелого рабочего дистанционно управляемого подводного аппарата, системами высокоточной подводной навигации и картирования дна.
Судно принимало участие в обеспечении строительства подводного газопровода "Северный поток-2".
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