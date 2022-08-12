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ТЭК 12.08.2022 22:41

Brent подешевела до $97,89 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще завершают неделю в плюсе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 по бакинскому времени подешевели на $1,71 (1,72%) - до $97,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,04 (2,16%) - до $92,3 за баррель.

Обе марки подорожали с начала недели после падения примерно на 9% неделей ранее. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали сильные статданные из США, давшие инвесторам надежду на то, что инфляция в стране замедляется, а рынок труда остается сильным.

"Резкое замедление роста цен, во многом за счет меньшего увеличения цен на топливо, подстегнуло ожидания, что Федрезерв замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, - написал аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - Ирония заключается в том, что нефть выросла из-за того, что статданные показали последствия её снижения в последние два месяца".

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цены на бензин и нефть вновь отскочат вверх к концу текущего года, поскольку рынку все еще нужно сбалансировать растущий спрос и ограниченное предложение.

Фьючерсы на Brent могут подняться до $130 за баррель, а розничные цены на бензин в США могут вернуться к отметке около $5 за галлон (3,7 литра), сказал директор по энергетическим исследованиям Goldman Дамьен Курвален в интервью агентству Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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