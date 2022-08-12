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ТЭК 12.08.2022 23:22

Казахстан может перевыполнить план по добыче нефти в 2022 году

План в 85,5 млн тонн по добыче нефти в Казахстане на 2022 год может быть перевыполнен, считает глава Минэнерго республики Болат Акчулаков.

"Считаем, что у нас есть возможность даже перевыполнить этот план. Пересматривать в сторону понижения пока мы не планируем. 85,5 - план на этот год мы выполнить должны. Если не будет каких-то эксцессов, мы думаем, что сможем выполнить и перевыполнить", - сказал Акчулаков на брифинге в пятницу в Атырау.

По словам министра, причины, которые могут повлиять на выполнение указанного плана добычи: возможности отгрузок, стабильная работа экспортных маршрутов.

"Если у нас все будет работать стабильно, экспортные наши маршруты будут работать, у нас нет проблем. Ремонты плановые закончились. Сейчас сказать, что 85,5 - это невыполнимая задача, так вопрос не стоит. Но мы не знаем, что может еще быть, поэтому пока этот план остается", - добавил он.

Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2021 года составил 85,9 млн тонн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ


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