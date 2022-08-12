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Дальнее зарубежье 12.08.2022 23:30

Неформальный Совет ЕС по иностранным делам обсудит идею запрета виз для россиян

Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Чехии Ян Липавский подтвердил в пятницу распространявшиеся на этой неделе в европейских СМИ сообщения о том, что в конце августа страны Евросоюза будут обсуждать запрет виз для всех россиян.

"Полный запрет виз для россиян всеми государствами-членами ЕС мог бы стать еще одной очень эффективной санкцией против России", - приводит телеканал BFMTV слова Липавского.

Канал отмечает, что чешский министр намерен прозондировать мнения своих европейских коллег на этот счет в ходе неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам "Гимних" 31 августа в Праге.

По словам Липавского, в период событий в Украине "не может быть речи о туризме, как в обычное время, для российских граждан".

Однако с этой мерой, по данным BFMTV и ряда других европейских СМИ, согласны не все страны Евросоюза, а для ее утверждения необходимо единогласие всех 27 государств-членов ЕС.

Как утверждает телеканал, чешскому министру еще предстоит убедить в необходимости такой меры главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который председательствует в советах министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Инициирование санкций является одной из его прерогатив.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Латвия призывают к ограничению въезда россиян в ЕС вплоть до запрета туристических виз.

В Европейской комиссии (ЕК) воздерживаются от прямых комментариев по этим призывам. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе в минувший четверг заявила, что "ответственность за выдачу или невыдачу виз возлагается на государства-члены, которые принимают решения в индивидуальном порядке".

"И только они могут ограничить выдачу виз российским гражданам", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, страны ЕС в соответствии с рекомендациями ЕК должны рассматривать конкретно каждую просьбу о предоставлении визы и могут отказать в случаях возможной угрозы для общественного здоровья, внутренней безопасности или международных отношений.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможности прекращения выдачи россиянам странами ЕС туристических виз, представитель ЕК отметила, что важно, чтобы в каждом случае государства-члены соблюдали свои международные обязательства.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Мы имеем в виду гуманитарные случаи, членов семей, журналистов и диссидентов", - объяснила Хиппер.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ВИЗА


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