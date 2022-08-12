В Иране заявили о готовности принять предложения ЕС по СВПД при условии определенных гарантий

В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер, сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранского дипломата.
По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".
Он отметил, что Иран в настоящее время изучает эти предложения.
Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили СВПД - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, КНР, Франция и РФ провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле
Алиев: «У армян Карабаха не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий»
Азербайджан ждет маршрут Зангезурского коридора в ближайшие недели - Алиев
RWE увеличит использование угля в энергогенерации из-за снижения поставок газа из РФ
Казахстан пока не планирует подписывать соглашение о транспортировке нефти через Азербайджан – министр
Казахстан может перевыполнить план по добыче нефти в 2022 году
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa" в Исмаиллы
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ