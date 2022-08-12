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Регион 12.08.2022 22:44

В Иране заявили о готовности принять предложения ЕС по СВПД при условии определенных гарантий

В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер, сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранского дипломата.

По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".

Он отметил, что Иран в настоящее время изучает эти предложения.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили СВПД - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, КНР, Франция и РФ провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ИРАН, ЕС, СВПД


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