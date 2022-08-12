Европейские рынки акций завершили неделю на позитивной ноте

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,16% и составил 440,87 пункта.

Германский индекс DAX увеличился на 0,74%, британский FTSE 100 - на 0,47%. Французский САС 40 вырос на 0,14%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,49% и 0,24% соответственно.

Инвесторы оценивали очередную порцию статистических данных.

Экономика Великобритании во втором квартале снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Это первое уменьшение показателя более чем за год. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,2%, согласно данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Согласно пересмотренным данным, ВВП страны в первом квартале увеличился на 0,7%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Банк Англии прогнозирует, что экономика страны войдет в рецессию, которая продлится 15 месяцев, в четвертом квартале текущего года.

Также ONS сообщило в пятницу, что промышленное производство в Британии в июне выросло на 2,4% в годовом выражении и снизилось на 0,9% в помесячном. Эксперты прогнозировали подъем первого показателя на 1,6% и уменьшение второго на 1,3%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле выросли на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Это рекордные темпы подъема за время расчета показателя. Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 6,5%.

Показатель совпал с предварительно объявленными данными, как и ожидали эксперты, опрошенные Bloomberg и Trading Economics.

Объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 0,7% в помесячном выражении в июне после скачка на 2,1% в мае. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%, согласно Trading Economics.

В годовом выражении показатель вырос на 2,4% после подъема на 1,6% месяцем ранее.

Акции Shell подорожали на 0,2%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания приостановила добычу на нескольких глубоководных платформах в Мексиканском заливе в связи с протечкой трубопроводов, однако рассчитывает, что их ремонт будет завершен в пятницу.

Рыночная капитализация британского производителя упаковки Mondi PLC подскочила на 11,2% на новости о том, что компания продала завод в Сыктывкаре за 95 млрд рублей. Прибыль от сделки будет направлена на выплаты акционерам.

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Цена акций британской букмекерской компании 888 Holdings PLC рухнула на 10,8% после публикации полугодовой отчетности. Компания сократила доналоговую прибыль в 3 раза, выручку - на 13%.