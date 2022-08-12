Европейские рынки акций завершили неделю на позитивной ноте

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,16% и составил 440,87 пункта.
Германский индекс DAX увеличился на 0,74%, британский FTSE 100 - на 0,47%. Французский САС 40 вырос на 0,14%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,49% и 0,24% соответственно.
Инвесторы оценивали очередную порцию статистических данных.
Экономика Великобритании во втором квартале снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).
Это первое уменьшение показателя более чем за год. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,2%, согласно данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.
Согласно пересмотренным данным, ВВП страны в первом квартале увеличился на 0,7%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.
Банк Англии прогнозирует, что экономика страны войдет в рецессию, которая продлится 15 месяцев, в четвертом квартале текущего года.
Также ONS сообщило в пятницу, что промышленное производство в Британии в июне выросло на 2,4% в годовом выражении и снизилось на 0,9% в помесячном. Эксперты прогнозировали подъем первого показателя на 1,6% и уменьшение второго на 1,3%.
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле выросли на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Это рекордные темпы подъема за время расчета показателя. Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 6,5%.
Показатель совпал с предварительно объявленными данными, как и ожидали эксперты, опрошенные Bloomberg и Trading Economics.
Объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 0,7% в помесячном выражении в июне после скачка на 2,1% в мае. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%, согласно Trading Economics.
В годовом выражении показатель вырос на 2,4% после подъема на 1,6% месяцем ранее.
Акции Shell подорожали на 0,2%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания приостановила добычу на нескольких глубоководных платформах в Мексиканском заливе в связи с протечкой трубопроводов, однако рассчитывает, что их ремонт будет завершен в пятницу.
Рыночная капитализация британского производителя упаковки Mondi PLC подскочила на 11,2% на новости о том, что компания продала завод в Сыктывкаре за 95 млрд рублей. Прибыль от сделки будет направлена на выплаты акционерам.
Бумаги Deutsche Telekom AG опустились на 1,3%. Германская телекоммуникационная компания подтвердила планы увеличить долю в американской T-Mobile US Inc. и сообщила, что близка к тому, чтобы получить мажоритарную долю в компании.
Цена акций британской букмекерской компании 888 Holdings PLC рухнула на 10,8% после публикации полугодовой отчетности. Компания сократила доналоговую прибыль в 3 раза, выручку - на 13%.
Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле
Алиев: «У армян Карабаха не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий»
Азербайджан ждет маршрут Зангезурского коридора в ближайшие недели - Алиев
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa" в Исмаиллы
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан РФ в страну
В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек
Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ