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Дальнее зарубежье 12.08.2022 22:59

The WSJ анонсировала возможную встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден могут провести в ноябре первую очную встречу с момента избрания американского лидера на пост главы Белого дома, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Китайские официальные лица занимаются планированием поездки Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию и его очной встречи с президентом Байденом в ноябре", - пишет издание.

Отмечается, что эта поездка может стать первой заграничной поездкой председателя КНР за почти три года.

По словам источников, китайский лидер, как ожидается, в октябре примет участие в съезде Коммунистической партии Китая, а после его завершения отправится на саммит лидеров "группы двадцати" на Бали, запланированный на 15-16 ноября.

Позже в пятницу в Белом доме подтвердили, что изучают возможность проведения такой встречи. По словам координатора в Совете нацбезопасности Белого дома по делам регионов Индийского и Тихого океанов Курта Кэмпбелла, команды двух президентов работают над тем, чтобы запланировать такую встречу.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что Байден и Си Цзиньпин рассматривают возможность личной встречи. Был "разговор о личной встрече, которая разрабатывалась между командами, поэтому, с моей точки зрения, была очень четкая позитивная повестка дня, которая была выдвинута и согласована лидерами для работы команд", - сказал чиновник.

Вопрос об очной встрече лидеров США и КНР обсуждается на фоне недавнего обострения ситуации вокруг Тайваня и визита туда спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эта поездка вызвала резко негативную реакцию Пекина. С тех пор китайские военные стянули дополнительные силы к Тайваню, провели там серию учений.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, США


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