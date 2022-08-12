Поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» возобновлены

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены, сообщает Mero, чешский оператор магистрали.
"Поставки российской нефти в южную ветку нефтепровода "Дружба" возобновились на территории Чехии сегодня в 20:00. Снабжение отечественных НПЗ идет планомерно", - говорится в сообщении оператора.
Ранее чешское информационное агентство CTK со ссылкой на председателя совета директоров Mero Ярослава Пантучека сообщало, что возобновление поставок нефти в Чехию ожидается 12-13 августа. Отмечалось, что чешской стороной предпринимаются шаги, аналогичные действиям MOL и Slovnaft, по уплате транзитного сбора.
4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Отмечалось, что средства, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.
Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки.
Транспортировка сырья в Словакию возобновилась в среду вечером, в Венгрию - в ночь со среды на четверг.
По южной ветке "Дружбы", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. В прошлом году по ней было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.
Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле
Алиев: «У армян Карабаха не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий»
Азербайджан ждет маршрут Зангезурского коридора в ближайшие недели - Алиев
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa" в Исмаиллы
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан РФ в страну
В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек
Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ