Попытки политизировать ситуацию с остановками на КТК беспочвенны, считает глава Минэнерго Казахстана

Говорить о политизации вопроса вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) можно только в случае полной остановки системы, считает глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.
"Когда происходит что-то, и многие пытаются политизировать некоторые вопросы с КТК, я могу сказать, что все, что мы видели в этом году - это были вопросы технического характера. Если было бы какое-то решение политическое, эта система вообще бы не работала", - сказал Акчулаков на брифинге в Атырау в пятницу.
Он напомнил, что отгрузка нефти на КТК осуществлялась даже в условиях аварий на выносных причальных устройствах (ВПУ).
Глава Минэнерго республики назвал КТК достаточно хорошим проектом, полной альтернативы которому у Казахстана нет.
Министр уточнил в очередной раз, что Казахстан может транспортировать не более 17,5 млн тонн по альтернативным маршрутам, что несравнимо мало по сравнению с объемом, прокачиваемым республикой по КТК (54 млн тонн).
В настоящее время основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система КТК. На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.
О необходимости развития альтернативного маршрута для экспорта нефти в Казахстане заговорили после сообщений о возможной приостановке работы морского терминала КТК по решению суда для устранения нарушений экологического законодательства. Этому предшествовали ограничения работы причальных установок в связи с обследованием акватории на наличие взрывоопасных объектов (мероприятия не повлияли на выполнение графика отгрузок КТК), а также мартовская остановка отгрузок с причалов КТК из-за последствий шторма, продлившаяся почти месяц.
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