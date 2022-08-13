Писатель Салман Рушди ранен во время лекции в Нью-Йорке

На писателя Салмана Рушди напали во время выступления в Нью-Йорке, его доставили в больницу на вертолете, сообщает в пятницу Associated Press.

Рушди находился на сцене в тот момент, когда в зале появился неизвестный, он выбежал на сцену и набросился на писателя с ножом. По информации корреспондента, находившегося в зале, нападавший успел нанести писателю 10-15 ударов руками и ножом, прежде чем его задержали.

О том, насколько серьезны ранения писателя, пока не сообщается.