Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 94.34 +2.41 Brent 99.60 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.08.2022 00:30

Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО

Финляндия после вступления в НАТО и Эстония намерены интегрировать береговую оборону, способную закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса", - сказал Певкур в пятницу в интервью газете Iltalehti, отметив, что дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива.

По словам министра, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося накануне его визита в Финляндию и встречи с финским коллегой Антти Кайкконеном (Antti Kaikkonen).

Певкур сообщил, что осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для подавления морских целей. Дальность полета ракет составляет 290 километров. Они способны наносить поражение по целям в любом месте побережья Финляндии в Финском заливе. В то же время противокорабельная ракета (МТО 85М) ВМС Финляндии обладает дальностью полета более 100 километров, она оснащена радиолокационной поисковой головкой и финны способны держать под контролем акваторию вплоть до северного побережья Эстонии.

Эстонские и финские ракеты будут способны держать под контролем весь Финский залив, подчеркнул Певкур.

Он сообщил также, что в ближайшие недели в Эстонии будет создана штаб-квартира новой дивизии НАТО с дислокацией в республике. Дивизия будет состоять из пяти бригад. Эстония выделяет две бригады, одну - Великобритания. В случае необходимости другие союзники по НАТО направят в Эстонию еще две бригады. "Сколько солдат будет постоянно находиться в Эстонии, пока неизвестно, поскольку страны НАТО переформировывают свои войска", - сказал министр обороны.

"Мы не только создадим дивизионную структуру, но и составим новые планы обороны Эстонии и Балтии", - отметил Певкур.

Глава военного ведомства сообщил также, что Эстония приобретает в США противотанковые ракеты, новые ракеты береговой обороны, ракетные установки "Хаймарс" и другие.

"Сейчас мы обсуждаем с американцами, насколько велико будет их присутствие в Эстонии", - отметил Певкур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ


Похожие новости


Эстония одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО Эстония и Финляндия намерены построить туннель Таллин-Хельсинки стоимостью около 20 млрд евро Премьер Эстонии заявил о необходимости общественного обсуждения строительства скоростного туннеля Таллин-Хельсинки Эстония и Финляндия рассматривают вариант строительства туннеля между Таллином и Хельсинки Президент Эстонии обсудит с финским коллегой вызовы, стоящие перед Евросоюзом Глава МИД Эстонии высказался за развитие отношений НАТО с Финляндией и Швецией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az