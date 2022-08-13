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Дальнее зарубежье 13.08.2022 09:00

Генсек ООН назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу координатором Организации по Черноморской зерновой инициативе.

"Гутерриш объявил о назначении Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе", - говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Отмечается, что Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.

В Организации подчеркнули, что Абдулла, проработав во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в сферах гуманитарного реагирования и управления.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

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Тэги: ООН, АНТОНИУ ГУТЕРРИШ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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