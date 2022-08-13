Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Американская ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную группу из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 46 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 14:40 в пятницу по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 01:40 по бакинскому времени).

Через 1 час 3 минуты после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите (320 км). После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в десятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях км от базы.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже 56-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. За всё время SpaceX запустила уже 3 тыс. 55 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 2,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Как сообщил основатель SpaceX Илон Маск, интернет сеть Starlink уже доступна пользователям в 38 странах мира, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Океании. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.