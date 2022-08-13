Месси впервые с 2005 года не попал в число претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оказался вне списка претендентов на приз "Золотой мяч", вручаемый лучшему игроку мира по версии журнала France Football. Таким образом, Месси впервые с 2005 года не был включен в список лауреатов этой престижной премии. Месси, на клубном уровне защищающий цвета французского "Пари Сен-Жермен", является семикратным обладателем титула. Обладатель "Золотого мяча" будет назван 17 октября.

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