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Происшествия 13.08.2022 10:14

Летевший из Бишкека в Анталью самолет Turkish Airlines совершил внеплановую посадку в Баку

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Бишкек-Анталья, совершил в субботу утром внеплановую посадку в Баку, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines рейса THY4055 Бишкек-Анталья запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, - отмечается в сообщении. - Самолет в 09:18 совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту».

В нем уточняется, что причиной внеплановой посадки самолета Boeing B737 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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