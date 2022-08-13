Летевший из Бишкека в Анталью самолет Turkish Airlines совершил внеплановую посадку в Баку

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Бишкек-Анталья, совершил в субботу утром внеплановую посадку в Баку, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев. «Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines рейса THY4055 Бишкек-Анталья запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, - отмечается в сообщении. - Самолет в 09:18 совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту». В нем уточняется, что причиной внеплановой посадки самолета Boeing B737 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке. Р.Керимов

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