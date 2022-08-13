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Здравоохранение 13.08.2022 11:00

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID-19

В настоящий момент сложно говорить о том, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19. Еще в доковидную эпоху было показано, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% процентов населения, а после 80 лет - более 80%. Поэтому, если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго", - сказала Пшеничная журналистам.

Она уточнила, что постковидный синдром продолжает регистрироваться у людей по всему миру, считается, что он встречается у одного из восьми взрослых. В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет.

"Посковидный синдром чаще встречается у лиц из групп риска, переносящих ковид в более тяжелой форме. Однако регистрируются случаи и у молодых людей, переболевших легко. Наиболее распространенными симптомами являются повышенная утомляемость и сонливость", - добавила она.

Ранее итальянские исследователи на основании проведенных исследований сообщили, что к каждому двадцатому переболевшему коронавирусом, возможно, никогда больше не вернутся обоняние и вкус. Об этом также заявили и российские специалисты.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСПОТРЕБНАДЗОР


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