Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси

Полиция США идентифицировала мужчину, который 12 августа напал с ножом на писатели Салмана Рушди. Как сообщает Associated Press, на сцену, где Рушди готовился прочитать лекцию, прорвался 24-летний Хади Матар из города Фэйрвью штат Нью-Джерси.

Он был задержан на месте происшествия. Его мотивы пока неизвестны.

Сам 75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот. По словам его агента Эндрю Вайли, госпитализированный писатель подключен к аппарату ИВЛ, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

В ходе нападения пострадал также модератор лекции 73-летний Генри Риз. Он получил ранение лица и уже был отпущен из больницы домой.