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Оборона 13.08.2022 12:18

Гасанов поручил решить вопросы, связанные с Лачинским коридором

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном командном пункте в субботу поставил конкретные задачи перед ответственными лицами по решению вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию новой дороги для использования Лачинского коридора. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что на совещании была проанализирована ответная операция «Возмездие», проведенная 3 августа подразделениями азербайджанской армии.

Гасанов дал поручения, связанные с текущей оперативной обстановкой на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

В служебном совещании под руководством Гасанова приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


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