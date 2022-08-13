Писатель Салман Рушди находится на аппарате ИВЛ после нападения в Нью-Йорке

Писатель Салман Рушди находится в больнице на аппарате ИВЛ после того, как накануне на него во время выступления в Нью-Йорке было совершено нападение, сообщает The Guardian.

По словам его представителя Эндрю Уайли, к этой мере медики прибегли из-за того, что писатель получил значительные ранения. "Новости неутешительные. Вероятно, Салман потеряет один глаз, повреждены нервы на его руке, он также получил удар в печень, которая также повреждена", - сообщил Уайли.

Также пострадал и ведущий мероприятия.

По сообщению властей, личность напавшего уже определена.

Рушди находился на сцене в тот момент, когда молодой человек выбежал из зала на сцену и набросился на писателя с ножом. По утверждениям людей, находившихся в зале, прежде чем его задержали, он успел нанести писателю 10-15 ударов руками и ножом.