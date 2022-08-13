В России за сутки COVID-19 заболели почти 28,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 28,7 тыс. случаев, что почти на 900 больше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,7 тыс. человек, скончались 60 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 13 августа в РФ выявлено 28 694 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, накануне штаб сообщал о 57 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 27 тыс. 810 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 884. Суточная заболеваемость в РФ впервые с конца марта превысила 28 тыс. заболевших, когда 21 марта было выявлено 28,7 тыс. больных COVID-19.

"Выздоровели за сутки 16 874 человека, или на 17,8% больше в сравнении с 12 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 852 тыс. 976 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 071 умерший и 18 млн 121 тыс. 135 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.