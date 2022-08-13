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Оборона 13.08.2022 14:15

Армянские вооруженные формирования 8 раз за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования восемь раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что 7 из них произошли в результате периодического обстрела из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии на кельбаджарском, гедабекском, товузском и лачинском направлениях с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского, Чемберекского, Товузгалинского и Горусского районов на азербайджано-армянской государственной границе.

Оставшийся 1 случай связан с обстрелом членами армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана в Карабахском регионе, где временно размещены российские миротворцы, позиций азербайджанской армии, дислоцированных на кельбаджарском направлении, отметили в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, отметив, что во всех случаях подразделениями азербайджанской армии были приняты «адекватные ответные меры».

В военном ведомстве добавили, что о вооруженном инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

«Вся ответственность за возникшую в последнюю время напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - предупредили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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