Власти Польши обещали 1 млн злотых за информацию в виновниках загрязнения реки Одра

Польские власти намерены выплатить вознаграждение в размере 1 млн злотых (почти 215 тыс. евро) тем, кто сообщит о виновниках экологической катастрофы на реке Одра (Одер), сообщил в субботу телеканал Polsat.
"Главный комендант полиции объявил о вознаграждении в миллион злотых тем, кто окажет содействие в выявлении этих преступников", - информирует телеканал.
"Мы сделаем все, чтобы минимизировать негативные последствия для экосистемы Одры, - заявил, в свою очередь, глава польского правительства Матеуш Моравецкий. - Мы намерены наказать виновных".
По распоряжению премьера постов лишились руководитель управления водных ресурсов Польши и главный инспектор охраны окружающей среды.
На протяжении последних двух недель в Одре и на ее берегах замечали большое количество мертвой рыбы, однако скандал на этой почве разразился только в конце этой недели. Накануне руководитель государственного водного холдинга Польши Пшемыслав Даца сообщил, что из реки достали 10 тонн мертвой рыбы. "Это показывает, что мы столкнулись с гигантской экологической катастрофой", - сказал чиновник.
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