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АПК 13.08.2022 16:30

В Минсельхозе РФ заявили, что к 12 августа продовольственная безопасность страны гарантирована

Аграрии РФ к 12 августа намолотили 78 млн тонн зерна и тем самым уже гарантировали продовольственную безопасность страны, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на пленарном заседании, которое состоялось в рамках чемпионата России по пахоте в Ленинградской области в субботу.

"На 12 августа российские аграрии намолотили 78 млн тонн зерна. Тем самым мы уже гарантируем обеспечение своей продовольственной безопасности", - сказал он.

Как отметил Некрасов, сопровождающие уборку сложности с погодой, "различные проблемы не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития".

Темпы уборки зерна в этом году выше прошлогодних. Как сообщалось ранее, на аналогичный период прошлого года было собрано порядка 75 млн тонн, в том числе более 56 млн тонн пшеницы.

По прогнозу Минсельхоза, объявленному ранее, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Однако в начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что министерство видит риски для сбора такого объема зерна, но подчеркнул, что это не отразится на обеспечении внутреннего рынка.

В 2021 году урожай составил 121,4 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЗЕРНО


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