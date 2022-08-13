В Мексике 11 человек погибли, когда конфликт картелей в тюрьме перекинулся на улицы

Столкновение членов двух картелей в Мексике, которое началось в тюрьме, перекинулось на улицы города Сьюдад-Хуарес, сообщает The Guardian.

Конфликт начался в четверг, 11 августа, между членами картеля Синалоа (его главой раньше был Хоакин Гусман (Эль Чапо) и членами местной банды в тюрьме Хуарес. Начался бунт, в результате которого два человека были застрелены, еще четверо получили пулевые ранения. Кроме того 16 человек были ранены во время драк.

Стычки перекинулись на улицы, в результате чего еще девять человек были убиты, включая четверых сотрудников радиостанции.

Причины конфликта картелей неизвестны.