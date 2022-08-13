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Дальнее зарубежье 13.08.2022 17:30

Тропический шторм «Меари» ударил по побережью Японии

Тропический шторм "Меари" достиг в субботу побережья Японии, сообщает японская газета The Japan Times.

Метеорологическая служба страны, данные которой приводит издание, предупреждает о ливневых дождях, сильных ветрах и штормовых волнах на побережье, а также возможных сходах оползней, затоплении низменностей, выходах рек из берегов.

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки в регионе Токай и регионе Канто-Косин, на территории которого расположен Большой Токио, выпадет до 150 мм осадков, а в регионе Тохоку на северо-востоке Японии - до 100 мм. В регионах Тохоку, Канто и Токай ожидаются порывы ветра до 108 км/ч.

Из-за удара стихии отменены некоторые скоростные поезда и вылеты самолетов. В частности, приостановлено движение синкансэна "Токайдо" между городами Сидзуока и Какэгава. Около 12 тыс. человек застряли в аэропортах после того, как авиакомпания ANA отменила 108 рейсов.

Закрыты несколько скоростных междугородних автомобильных магистралей.

В городе Сидзуока из-за ливневых дождей и пришлось эвакуировать 72 тыс. человек.

В ряде мест произошло аварийное отключение электроэнергии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ШТОРМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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