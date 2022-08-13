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Дальнее зарубежье 13.08.2022 18:10

Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня

Расположенное на севере Италии озеро Гарда, самое большое в стране, обмелело из-за засухи до исторического уровня, сообщает Associated Press.

При этом вода в озере прогрелась практически до показателей Карибского моря.

Агентство отмечает, что сильных дождей на севере Италии не было уже несколько месяцев, а зимой снега выпало на 70% меньше, чем в прежние годы.

Сильная засуха затронула в этом году многие страны Европы - Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды, Францию. В ряде регионов пришлось прибегнуть к мерам по рационированию потребления воды, напоминает АР.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОЗЕРО, ЗАСУХА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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