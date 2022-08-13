В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 420 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 804 тыс. 585, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 520 случаев.

За минувшие сутки умерли пять больных COVID-19 (накануне летальных исходов выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 773 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 791 тыс. 656 человек (+ 453 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 156 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 303 теста на коронавирус против 3 тыс. 446 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 91 тыс. 597 тестов на COVID-19.

Р.Керимов