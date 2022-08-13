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СНГ 13.08.2022 19:12

Из портов Украины вышли еще два судна с подсолнечником и кукурузой

Два судна с грузом продовольствия покинули в субботу украинский порт Черноморск, сообщает министерство обороны Турции.

Речь идет о судне "Fulmar S" под флагом Барбадоса, которое направляется с 12 тыс. т кукурузы в турецкий порт Искендерун, и о судне "Thoe" под флагом Маршалловых островов. На нем находится 3 тыс. т семян подсолнечника. Судно направляется в порт Текирдаг на северо-западе Турции.

Таким образом, уже 16 сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины в рамках сделки по вывозу зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

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Тэги: УКРАИНА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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