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Регион 13.08.2022 19:40

В ЕС указали Грузии на недостатки в достижении верховенства права

Евросоюз в ежегодном докладе о реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС указал на необходимость продолжения Тбилиси реформ, указав на недостатки в правовой сфере.

"Грузия продолжила путь реформ в сложных условиях, на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19, напряженной политической обстановки (...) Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводятся в субботу в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"По мере того, как Грузия вступает в новый этап отношений с ЕС со своей европейской перспективой, она должна проявить ответственный и добросовестный подход, который соответствует заявленным целям и чаяниям ее граждан", - сказал Боррель.

Доклад опубликован в преддверии заседания совета ассоциации ЕС-Грузия, которое состоится 6 сентября. В связи с этим в ЕВС указали на то, что "приверженность демократической консолидации, судебным реформам, укреплению верховенства закона, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью будет иметь ключевое значение".

Евросовет принял 23 июня решение о предоставлении Грузии европейской перспективы и в дальнейшем статуса кандидата, когда Тбилиси выполнит намеченные приоритеты.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, ДОКЛАД


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