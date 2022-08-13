Напавшему на писателя Салмана Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство

Мужчине, который 12 августа в США напал с ножом на писателя Салмана Рушди, предъявлено обвинение в убийстве и нападении, сообщает The Guardian.

75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот. По словам его агента Эндрю Вайли, госпитализированный писатель подключен к аппарату ИВЛ, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.