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13.08.2022 20:44

ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»

Госагентство по туризму Азербайджана (ГАТ) в субботу организовало медиатур в Государственный историко-архитектурный заповедник «Басгал» в Исмаиллинском районе страны, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В целях улучшения туристической инфраструктуры заповедника «Басгал» в настоящее время ведутся работы по реконструкции и реставрации.

Как сообщил главный архитектор ГАТ Низами Гасымов, проведенные в заповеднике ремонтно-реставрационные, консервационные и реконструкционные работы уже завершены на 50%.

В результате фундаментальных археологических исследований в районе Галабаши, на рыночной площади, где соединяются 8 исторических кварталов, внутри мечети шейха Мухаммеда, а также Басгальской бани, которая считается одним из важных историческов памятников заповедника, были обнаружены ценные исторические находки.

Басгальская баня была взята под контроль государства в целях охраны материальных и культурных ценностей, она была восстановлена как банный музей на Базарной площади.

В результате этнографических и научно-исторических исследований была глубоко изучена история Басгала и подготовлен научно-инвентарный фонд заповедника. Здесь были обнаружены и переданы в музейный фонд заповедника тысячи ценных рукописей, связанных с религиозной, научной и общественной жизнью, написанных старинным алфавитом.

Также были выявлены занятия населения, проживающего в Басгале, за последние двести лет, историческая эволюция ремесел, получены многочисленные исторические материалы для использования в сферах научной публицистики и культурного туризма.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАТ, БАСГАЛ, МЕДИАТУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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