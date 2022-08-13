ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»

Госагентство по туризму Азербайджана (ГАТ) в субботу организовало медиатур в Государственный историко-архитектурный заповедник «Басгал» в Исмаиллинском районе страны, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В целях улучшения туристической инфраструктуры заповедника «Басгал» в настоящее время ведутся работы по реконструкции и реставрации.

Как сообщил главный архитектор ГАТ Низами Гасымов, проведенные в заповеднике ремонтно-реставрационные, консервационные и реконструкционные работы уже завершены на 50%.

В результате фундаментальных археологических исследований в районе Галабаши, на рыночной площади, где соединяются 8 исторических кварталов, внутри мечети шейха Мухаммеда, а также Басгальской бани, которая считается одним из важных историческов памятников заповедника, были обнаружены ценные исторические находки.

Басгальская баня была взята под контроль государства в целях охраны материальных и культурных ценностей, она была восстановлена как банный музей на Базарной площади.

В результате этнографических и научно-исторических исследований была глубоко изучена история Басгала и подготовлен научно-инвентарный фонд заповедника. Здесь были обнаружены и переданы в музейный фонд заповедника тысячи ценных рукописей, связанных с религиозной, научной и общественной жизнью, написанных старинным алфавитом.

Также были выявлены занятия населения, проживающего в Басгале, за последние двести лет, историческая эволюция ремесел, получены многочисленные исторические материалы для использования в сферах научной публицистики и культурного туризма.

Х.Насирзаде