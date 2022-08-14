В России впервые с конца марта за сутки COVID-19 заболели почти 29 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,8 тыс. человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 14 августа в РФ выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 60 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 28 тыс. 694 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 288. Суточная заболеваемость в РФ впервые с конца марта составила почти 29 тыс. заболевших.
"Выздоровели за сутки 14 942 человека, или на 11,4% меньше в сравнении с 13 августа", - добавили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 881 тыс. 958 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 125 умерших и 18 млн 136 тыс. 077 выздоровевших.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.
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