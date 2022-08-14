Взрыв произошел в ТЦ в Ереване

Взрыв произошел в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на месте работают спасатели и пожарные. По данным ведомства, есть пострадавшие, их число не уточняется.

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