В ЕС считают, что для устойчивого мира в Афганистане нужен инклюзивный политический процесс

Движение "Талибан" не смогло создать инклюзивную политическую систему и тем самым обмануло чаяния афганского народа, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС по-прежнему привержен афганскому народу и стабильности, процветанию и устойчивому миру в Афганистане и регионе. Для этого потребуется инклюзивный политический процесс с полным, равным и конструктивным участием всех афганских мужчин и женщин", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

ЕС, отмечается в документе, "выступает за защиту и соблюдение прав человека и основных свобод в соответствии с международными конвенциями, которых Афганистан как государство-участник должен придерживаться, соблюдая при этом международное гуманитарное право".