Один человек погиб в результате взрыва на складе пиротехники в Ереване

Один человек погиб, 20 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

"По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 ранены", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На месте работают спасатели и пожарные.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.