В аэропортах ФРГ из-за санкций застряли 10 российских самолетов

Из-за введенных ЕС санкций против России 10 российских самолетов с конца февраля и до сих пор находятся в аэропортах различных городов Германии, передает в воскресенье RND со ссылкой на заявление Минтранса ФРГ.

"В соответствии с режимом санкций ЕС владельцы не могут использовать самолеты, запрещен взлет и отправка их в другие места", - отмечается в заявлении германского Минтранса.

По данным ведомства, в Лейпциге находятся три российских Ан-124, они использовались в основном для чартерных грузовых рейсов; в Кёльне - Bombardier Challenger 300 и Boeing 737. Boeing 737 использовался для пассажирских рейсов, а Bombardier вмещает от восьми до 11 пассажиров, и принадлежит частному лицу.

Во Франкфурте-Хане стоит Boeing 747, также используемый чаще всего для пассажирских перевозок, а в Баден-Бадене стоят четыре бизнес-джета - Cessna 750, два Embraer Legacy 600 и один Bombardier Global Express. Кроме того, в Мюнхене заблокирован Airbus A320, взятый российской авиакомпанией в лизинг.