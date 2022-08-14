Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 94.34 +2.41 Brent 99.60 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.08.2022 15:49

В аэропортах ФРГ из-за санкций застряли 10 российских самолетов

Из-за введенных ЕС санкций против России 10 российских самолетов с конца февраля и до сих пор находятся в аэропортах различных городов Германии, передает в воскресенье RND со ссылкой на заявление Минтранса ФРГ.

"В соответствии с режимом санкций ЕС владельцы не могут использовать самолеты, запрещен взлет и отправка их в другие места", - отмечается в заявлении германского Минтранса.

По данным ведомства, в Лейпциге находятся три российских Ан-124, они использовались в основном для чартерных грузовых рейсов; в Кёльне - Bombardier Challenger 300 и Boeing 737. Boeing 737 использовался для пассажирских рейсов, а Bombardier вмещает от восьми до 11 пассажиров, и принадлежит частному лицу.

Во Франкфурте-Хане стоит Boeing 747, также используемый чаще всего для пассажирских перевозок, а в Баден-Бадене стоят четыре бизнес-джета - Cessna 750, два Embraer Legacy 600 и один Bombardier Global Express. Кроме того, в Мюнхене заблокирован Airbus A320, взятый российской авиакомпанией в лизинг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Глава германского Минэнерго выступил против возобновления проекта "Северный поток 2" «Северный поток» после профилактики вновь будет работать на 40% мощности Канцлер Германии подтвердил, что ЕС готовился сохранять санкции против России длительное время Санкции ЕС против РФ не препятствуют возврату в Германию турбины "Северного потока-1" - представитель ЕК Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание, транзит по Украине на прежнем уровне Главный маршрут экспорта российского газа "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az