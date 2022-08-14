В аэропортах ФРГ из-за санкций застряли 10 российских самолетов

Из-за введенных ЕС санкций против России 10 российских самолетов с конца февраля и до сих пор находятся в аэропортах различных городов Германии, передает в воскресенье RND со ссылкой на заявление Минтранса ФРГ.
"В соответствии с режимом санкций ЕС владельцы не могут использовать самолеты, запрещен взлет и отправка их в другие места", - отмечается в заявлении германского Минтранса.
По данным ведомства, в Лейпциге находятся три российских Ан-124, они использовались в основном для чартерных грузовых рейсов; в Кёльне - Bombardier Challenger 300 и Boeing 737. Boeing 737 использовался для пассажирских рейсов, а Bombardier вмещает от восьми до 11 пассажиров, и принадлежит частному лицу.
Во Франкфурте-Хане стоит Boeing 747, также используемый чаще всего для пассажирских перевозок, а в Баден-Бадене стоят четыре бизнес-джета - Cessna 750, два Embraer Legacy 600 и один Bombardier Global Express. Кроме того, в Мюнхене заблокирован Airbus A320, взятый российской авиакомпанией в лизинг.
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