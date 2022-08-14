Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 26

Один человек погиб, 26 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.
"В настоящее время 26 пострадавших госпитализированы. Один человек погиб", - сообщает пресс-служба Минздрава Армении.
Сообщается, что четверо пострадавших госпитализированы в детскую больницу "Св. Богородицы".
Ранее в пресс-службе МЧС республики сообщали, что в результате взрыва погиб один человек, 20 ранены.
По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.
На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Пожар пока не локализован, слышны звуки взрывов.
Азербайджанские снайперы поборются за звание лучшего в Иране
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника армянских НВФ в Карабахе
Армянские вооруженные формирования 8 раз за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
Оренбургские предприниматели активизируют сотрудничество c Азербайджаном
Пробную партию продуктов из Тульской области РФ поставят в торговые сети Азербайджана
В Минсельхозе РФ заявили, что к 12 августа продовольственная безопасность страны гарантирована
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 23,3%, смертность снизилась до нуля
В России впервые с конца марта за сутки COVID-19 заболели почти 29 тыс. человек
В AZAL назвали причину возвращения в Баку самолета, летевшего в Москву
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ