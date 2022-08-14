Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 26

Один человек погиб, 26 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

"В настоящее время 26 пострадавших госпитализированы. Один человек погиб", - сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

Сообщается, что четверо пострадавших госпитализированы в детскую больницу "Св. Богородицы".

Ранее в пресс-службе МЧС республики сообщали, что в результате взрыва погиб один человек, 20 ранены.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Пожар пока не локализован, слышны звуки взрывов.