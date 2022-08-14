В МЧС Армении сообщили о 30 пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ

Один человек погиб, 30 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщили в МЧС Армении.

"Количество пострадавших граждан в результате взрыва достигло 30", - сообщил пресс-секретарь ведомства Айк Костанян журналистам.

По его словам, поисковые работы продолжаются, не исключено, что под завалами еще есть люди.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Ранее Минздрав Армении сообщил о 26 пострадавших и одном погибшем. Также сообщалось, что четверо пострадавших госпитализированы в детскую больницу "Св. Богородицы".